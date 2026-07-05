Durante il Gran Premio di Silverstone, l'auto di un pilota ha avuto un guasto mentre era in corsa, ma lui ha continuato a gareggiare senza abbandonare. Nonostante il problema alla sua Mercedes, il pilota ha proseguito la gara, comunicando frequentemente con i tecnici tramite i colloqui radio. La sua determinazione si è vista nel modo in cui ha affrontato il momento difficile, senza mollare, anche quando la vettura ha mostrato segni di cedimento.

Riassunto del carattere di Kimi Antonelli: lo capirete nel rivedere il Gp di Silverstone. In cui l’italiano si incaponisce, si accanisce e non molla mai. Che carattere. Ecco cosa è successo. Al giro 41 il distacco tra Antonelli e Leclerc si riduce ulteriormente. L’Italiano della Mercedes è secondo, ha il monegasco nel mirino che sta cercando di restare aggrappato ad un successo clamoroso. Il box delle Frecce d’Argento aveva calcola che da lì a tre giri Kimi avrebbe preso Leclerc. Il momento della verità sembra dover arrivare presto. Invece no. Cosa succede? Antonelli rallenta, la macchina lo sta abbandonando. Rientra ai box. I meccanici gli cambiano le gomme, e tutto quello che possono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi, che succede? Sul più bello la sua Mercedes cede, ma lui continua a gareggiare: i colloqui col muretto

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