CdS – Juve riecco Kolo Muani | quanto chiede il Psg dopo l’anno di prestito al Tottenham E Lewandowski…

La Juventus ha ripreso i contatti con l'agente di Robert Lewandowski, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Nel frattempo, si parla di un possibile ritorno di Kolo Muani, con il Paris Saint-Germain che avrebbe chiesto una cifra significativa dopo il prestito al Tottenham. La situazione legata anche a Lewandowski si accompagna a commenti sui social network, dove si discute delle mosse di mercato dei club coinvolti.

2026-04-30 09:37:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: C’è stato un contatto fra la Juventus e l’agente di Robert Lewandowski, Pini Zahavi. Una chiamata che rappresenta un antipasto di quello che può andare in scena quest’estate. Perché l’attaccante polacco ha deciso di non rinnovare il proprio accordo con il Barcellona – sarebbe stato molto al ribasso – e provare una nuova esperienza dopo avere giocato in Germania e in Spagna. Per la Premier League non si tratta di un profilo troppo appetibile poiché preferiscono un’altra carta di identità, mentre in Italia c’è il precedente Luka Modric, con gli ultratrentenni (e non solo) che possono ancora fare cose egregie.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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