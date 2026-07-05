la grande tentazione del diavolo milan modric pressing per il bis

Luka Modric ha dichiarato il 29 maggio che la stagione non si è conclusa come sperato, dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha impedito al suo team di conquistare la Champions League. La squadra sta considerando un possibile rinnovo contrattuale con il centrocampista, con l'obiettivo di convincerlo a restare. La società sta valutando anche altri investimenti per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

"Non è finita come avremmo voluto", aveva detto Luka Modric il 29 maggio, cinque giorni dopo il patatrac contro il Cagliari costato la Champions League. Tutt’altri giorni, ora. E, forse, non è ancora finita. Anzi, c’è aria di bis. Molto più che una tentazione per il croato. Alla faccia delle 40 primavere. Il Mondiale è ormai alle spalle, la cocente delusione dell’eliminazione (con tanto di giallo per il gol annullato sul gong) ancora sulla pelle. "Non è il momento di parlare del mio futuro, ma lo scoprirete presto", la frase pronunciata subito dopo l’uscita di scena contro il Portogallo. Quattro partite su quattro giocate da titolare, naturalmente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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