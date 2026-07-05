La fuga da casa e il precedente inglese | l’inchiesta sul 22enne che ha accoltellato il passante a Milano Il papà della vittima | Colpiva mio figlio ovunque

Un uomo di 55 anni è stato accoltellato in strada nel quartiere San Siro a Milano da un 22enne. L’aggressore, che aveva precedenti e un passato in Inghilterra, si è dato alla fuga. Il padre della vittima ha riferito che l’aggressore colpiva il suo figlio ovunque durante l’attacco. L’episodio si è verificato improvvisamente, lasciando lo sconvolto il padre della vittima. La polizia sta indagando sull’incidente.

«È successo tutto all’improvviso, non riesco ancora a capacitarmene». Con queste parole il padre del 55enne accoltellato in strada a Milano dal 22enne Lamin Saidilly ricostruisce i drammatici istanti dell’ aggressione nel quartiere San Siro di Milano. «Erano circa le 7.30 del mattino. Stavamo bevendo un caffè fuori dal bar, poi lui sarebbe andato a fare la spesa», racconta il 78enne al Corriere della Sera. «Mi stava parlando di una camicia che aveva comprato, ma che gli era risultata troppo stretta. Aveva buttato lo scontrino e non poteva cambiarla. Mi ha detto: “Papà, prendila tu”. Me l’avrebbe portata domenica, quando ci saremmo visti a pranzo come ogni settimana». 🔗 Leggi su Open.online

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