Un uomo ha raccontato di aver aggredito un aggressore che stava colpendo suo figlio in strada a Milano. Secondo la testimonianza, il 55enne era stato accoltellato più volte e l’uomo ha cercato di bloccarlo a terra. Successivamente, ha mostrato un crocifisso d’oro, spiegando di portarlo sempre con sé, mentre descriveva l’aggressore che aveva un coltello.

Estrae un piccolo crocifisso d’oro, lo stringe a sé. «Quel maledetto andava in giro con un coltello, questa è invece l’unica arma che io porto sempre con me». Il signor Costantino P., 78 anni, bacia la medaglietta prima di riporla nella tasca dei pantaloni beige macchiati di rosso, striati del sangue di suo figlio Gerardo, del suo unico figlio, che ora lotta per la vita all’ospedale Niguarda dopo essere stato colpito con più di 20 coltellate dal 22enne Lamin Saidilly. Li ha ancora indosso mentre cammina fuori dalla sala visitatori del pronto soccorso, avanti indietro, una sigaretta dopo l’altra a inframezzare ore di strazio, in attesa di conoscere dai medici il destino del suo «Jerry». 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Il papà del 55enne accoltellato in strada a Milano: «Lui teneva mio figlio e lo colpiva ovunque. Poi l’ho bloccato a terra»

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Temi più discussi: Il papà del 55enne accoltellato in strada a Milano: Lui teneva mio figlio e lo colpiva ovunque. Poi l'ho bloccato a terra; Lamin Saidilly, chi è l’accoltellatore di 22 anni sbucato dal nulla ai tavolini del bar: era sparito da casa da una settimana; Tgcom24: Milano, 55enne accoltellato da uno sconosciuto al bar: è in pericolo di vita Video; Coneglianese accoltella un 55enne a Milano. Il padre: Non so cosa gli sia successo, è un bravo ragazzo.

UN GAMBIANO COLPISCE A CASO CON 20 COLTELLATE UN ITALIANO IN MEZZO ALLA STRADA A MILANO La vittima, un 55enne che era fuori dal bar, è in gravi condizioni L'assalitore ,Lamin Saidilly, bloccato dai clienti. Viveva in Veneto. @LaVeritaWeb x.com

Il papà del 55enne accoltellato in strada a Milano: Lui teneva mio figlio e lo colpiva ovunque. Poi l’ho bloccato a terraLa mamma Iolanda: Non ho più lacrime. L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio e s'indaga su possibili disturbi psichiatrici ... milano.corriere.it

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