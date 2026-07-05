La Francia ha vinto 1-0 contro il Paraguay nei quarti di finale dei Mondiali, grazie a un rigore trasformato da Mbappé nella ripresa. La squadra ha superato la fase eliminatoria con fatica, mantenendo il risultato fino al fischio finale. La partita si è giocata con intensità, ma senza ulteriori reti. La vittoria permette alla Francia di accedere alle semifinali del torneo.

Missione compiuta. La Francia supera 1-0 il Paraguay, grazie ad un calcio di rigore di Kylian Mbappé nella ripresa, e approda ai quarti di finale dei Mondiali. Chi si aspettava una goleada dei Blues è stato ben presto smentito. D'altronde nel caldo infernale di Philadelphia con 46° percepiti, era davvero difficile rivedere la Francia travolgente vista contro la Svezia. Dal suo canto il Paraguay ha provato a ripetere lo stesso piano gara, rivelatosi vincente contro la Germania. Quello della difesa ad oltranza ma anche falli duri e provocazioni, che ha retto fino al 70’ quando il neo entrato Doué costringe Diego Gomez al fallo da rigore, dopo una serie di dribbling ubriacanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Francia fatica ma batte di misura il Paraguay: basta un rigore di Mbappé per volare ai quarti

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