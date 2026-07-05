Gli americani del soccer in missione mondiale fanno talmente sul serio da essere caduti in una vecchia, eterna paura: quella delle spie. Alla vigilia dell'ottavo di finale contro il Belgio, gli Stati Uniti hanno trasformato il loro quartier generale di Seattle in una piccola fortezza. Nessun allarme particolare, nessun sospetto concreto sugli avversari, ma meglio non fidarsi: coach “Poch” sa che a questo punto del Mondiale anche un dettaglio può fare la differenza. Così, all'Husky Soccer Stadium della University of Washington, dove la nazionale di Mauricio Pochettino si prepara ormai da qualche giorno, sono improvvisamente comparse grandi barriere mobili sul lato ovest del campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La fortezza di Pochettino: teloni, barriere antispie e allenamenti blindati per i suoi Stati Uniti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

‘Lionel Messi è stato fondamentale per la crescita del calcio negli Stati Uniti. È un punto di riferimento per gli avversari della MLS, mentre scoprono cosa significa competere veramente’ Mauricio Pochettino su come Messi sta alzando gli standard negli Stati UnitiLionel Messi ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del calcio negli Stati Uniti, diventando un punto di riferimento per le squadre avversarie...

Mauricio Pochettino o Russell Crowe? La somiglianza fa impazzire gli Stati Uniti (e i social)Una somiglianza tra l'allenatore di calcio Mauricio Pochettino e l’attore Russell Crowe sta attirando l’attenzione negli Stati Uniti e sui social...

Temi più discussi: Gli Stati Uniti battono 2-0 la Bosnia, ora gli ottavi col Belgio; La Turchia saluta il Mondiale con una vittoria, Stati Uniti battuti 3-2; Mondiali 2026, è l’edizione con più gol di sempre: annientato il record del 2022.

Alla vigilia dell'ottavo di finale contro il Belgio, la nazionale statunitense ha trasformato il quartier generale di Seattle in una piccola fortezzaAlla vigilia dell'ottavo di finale contro il Belgio, la nazionale statunitense ha trasformato il quartier generale di Seattle in una piccola fortezza ... gazzetta.it

Gli Stati Uniti non si fermano: 2-0 alla Bosnia e qualificazione agli ottavi di finaleLa nazionale di Pochettino vince grazie alle reti di Balogun e Tillman e prosegue l'ottimo cammino nel Mondiale di casa ... tuttosport.com