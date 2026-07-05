La Fiorentina chiude un super colpo e beffa la Juve | 11 milioni

La Fiorentina ha concluso un acquisto importante, portando in squadra Koleosho. La società viola avrebbe speso circa 11 milioni di euro per il trasferimento. La Juventus, che aveva mostrato interesse, si è vista sfuggire il giocatore. Koleosho, finora, non aveva ancora firmato con altri club, ma ora vestirà la maglia della Fiorentina nella prossima stagione.

Pessime notizie per la compagine bianconera che deve dire addio a un altro grande obiettivo di mercato. Era stato accostato con una certa insistenza anche alla Juventus, ma alla fine quasi sicuramente Luca Warrick Daeovie Koleosho vestirà la maglia della Fiorentina nel corso della prossima stagione. L’esterno offensivo classe 2004, dunque, è sempre più vicino all’addio al Burnley (proprietario del cartellino) e al trasferimento in Italia. Koleosho (Ansa Foto) – calciomercato.it Un super regalo per il nuovo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, che presto avrà a disposizione l’ala richiesta: la trattativa tra il club viola e quello inglese è ormai alle battute finali e l’affare dovrebbe concretizzarsi sulla base di 11 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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