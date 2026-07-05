Dal 11 al 13 settembre, presso la Stazione Leopolda di Firenze, si svolge la 24esima edizione della fiera Fragranze di Pitti Immagine. Sono presenti oltre 260 marchi, di cui il 75% provenienti dall’estero. Tra le novità di quest’anno, un’area dedicata alla skincare e alla k-beauty, accanto alle tradizionali proposte di profumeria artistica.

La fiera Fragranze di Pitti Immagine, che si terrà quest’anno dall’11 al 13 settembre presso la Stazione Leopolda di Firenze, porta parecchie novità. Questa 24esima edizione sarà infatti all’insegna della profumeria artistica, con proposte da oltre 260 brand, di cui 75% esteri, e una speciale area skincare e k-beauty. Fragranze di Pitti, tutte le novità della fiera del beauty di Firenze. La parola di quest’anno è Cura, che si amplia confermando le sezioni dedicate allo skincare “Soul and Skin”. Si tratta di un’area destinata ai giovani fashion designer al loro primo incontro creativo con il profumo e quella destinata alla K-beauty, dedicata alle innovazioni coreane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La fiera Fragranze di Pitti porterà in stand 260 marchi (e ci sarà un’area k-beauty)

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