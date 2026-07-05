Una donna aveva la fede impressa sul cuore, con simboli e caratteri in rilievo sul muscolo cardiaco. La sua vita, documentata da libri dal Settecento, includeva penitenze severe e un'intensa Passione.

AGI - La sua fede Veronica Giuliani ce l’aveva scritta sul cuore. Letteralmente. Simboli e caratteri erano in rilievo sul muscolo palpitante. Sin dal Settecento vari libri hanno parlato di lei, delle dure penitenze alle quali si sottoponeva e dell’incredibile Passione vissuta. Un mix di fede e dolore che la donna trascrisse, come conferma il ‘Grande libro dei santi’ (Edizioni San Paolo, 1998), “in cinque biografie, per complessive ventiduemila pagine manoscritte”. Il 9 luglio è la festa liturgica di Veronica. È la data in cui morì nel 1727 e durante la quale i fedeli la omaggiano nel ruolo spirituale di patrona di Città di Castello, in Umbria, sede del monastero delle Clarisse in cui visse e dove, all’interno, è custodito il suo corpo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La donna con la fede scritta sul cuore

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