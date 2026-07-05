La Cremonese ha iniziato il mercato con 39 giocatori in rosa e si concentra sulle cessioni. La squadra punta a rinnovarsi, puntando su giovani talenti. Tutte le trattative sono in corso per definire la rosa definitiva. La strategia prevede di ridurre il numero di giocatori e rafforzare il gruppo con innesti di prospettiva. La società sta valutando le uscite per fare spazio e migliorare la qualità complessiva della squadra.

Cremona, 5 luglio 2026 – Con 39 giocatori in rosa all’inizio di luglio, il mercato della Cremonese, per forza di cose, deve dedicare un occhio di riguardo alle partenze. Nello stesso tempo, però, il nuovo ds Christian Botturi s ta comunque portando avanti alcune trattative per condurre nuovi rinforzi, possibilmente giovani e promettenti, in grigiorosso. Sul fronte delle cessioni, ricordati i saluti già ufficializzati dei giocatori in prestito (Bondo, Terracciano, Floriani Mussolini) e di Ceccherini, Vardy e Okereke (senza dimenticare Audero), le posizioni da definire sono soprattutto quelle di Baschirotto e Thorsby, che vorrebbero rimanere... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Cremonese vuole "rifiorire": giovane e di talento. Tutte le trattative per la nuova rosa

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