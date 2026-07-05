La commissione Covid fa emergere fatti gravi Procure non pervenute? Andremo fino in fondo

La commissione Covid ha segnalato fatti gravi relativi alla gestione della pandemia nel periodo tra inverno e primavera 2020. Secondo quanto riferito, alcune procure non hanno ancora fornito tutte le informazioni richieste. La commissione ha annunciato che continuerà a indagare fino a ottenere tutte le risposte necessarie. Durante quei mesi, il governo ha emanato Dpcm che hanno imposto restrizioni e chiusure, spesso annunciate di sera.

Nel triste periodo a cavallo tra l’inverno e la primavera 2020, gli italiani venivano chiusi in casa a suon di Dpcm firmati da Giuseppe Conte e annunciati “con il favore delle tenebre”. In quello stesso periodo si consumava, da quanto emerso dai lavori della commissione d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid, un vorace banchetto. Il quadro appare desolante: parallelamente ai fiumi di miliardi di euro gettati al vento per dispositivi di protezione inidonei e pericolosi per la salute, per banchi a rotelle, per le app “Immuni”, per i “centri primule”, per le quantità esorbitanti di dosi di vaccino, si costituiva un vero e proprio sistema di affari, caratterizzato da favoritismi ad amici della sinistra e percentuali sulle commesse assegnate dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri, nominato da Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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