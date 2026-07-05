Kolo Muani ha espresso la volontà di trasferirsi alla Juventus, confermando il suo interesse a tornare in Italia. La trattativa tra i club è in fase avanzata, ma manca ancora l’accordo definitivo tra le parti. Il giocatore ha già dato il suo assenso, tuttavia, bisogna risolvere alcuni dettagli contrattuali tra le società per formalizzare il trasferimento.

C’è un dettaglio che vale più di ogni altro in questa trattativa, ed è la volontà del giocatore. Randal Kolo Muani vuole tornare a vestire il bianconero, e questa spinta personale sta accelerando un affare che fino a poche settimane fa sembrava tutt’altro che scontato. Secondo quanto ricostruito dal QS, l’attaccante francese classe 1998 avrebbe già trovato un’intesa di massima con Giovanni Carnevali su un contratto lungo, fino al giugno 2031, con uno stipendio compreso tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione. Manca solo l’ultimo passaggio, quello tra i due club, ma i dialoghi tra Juventus e PSG sono ormai quotidiani. L’intesa tra i club: prestito con obbligo a 35 milioni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Kolo Muani ha già detto sì alla Juventus: manca solo l’intesa tra i club

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Kolo Muani torna alla Juventus

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