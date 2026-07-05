A dodici giri dalla fine del Gran Premio di Gran Bretagna, Kimi Antonelli, che era in testa e sembrava vicino alla vittoria, ha subito un incidente che ha compromesso la sua corsa. Il pilota ha commentato di aver vissuto una rottura improvvisa, esprimendo delusione e rabbia perché sentiva di poter vincere quel giorno. La sua gara si è interrotta prima del traguardo, lasciando spazio ad altri piloti.

A dodici giri dalla bandiera a scacchi del Gran Premio di Gran Bretagna 2026, Kimi Antonelli era il grande favorito per la vittoria e stava per completare un weekend da sogno sulla pista di Silverstone. Il leader del campionato, che stava raggiungendo la Ferrari di Charles Leclerc a velocità doppia, è stato frenato però da un (nuovo) problema di affidabilità sulla sua Mercedes rallentando vistosamente ed effettuando due pit-stop supplementari. Il pilota emiliano non si è ritirato, nel tentativo di rimanere tra i primi dieci e portare a casa almeno un punticino, ma una penalità di 5 secondi per track limits e soprattutto il ricompattamento del gruppo causato dalla Safety Car conclusiva per l’incidente di Max Verstappen lo hanno fatto sprofondare in classifica fuori dalla top10 rendendo ancor più amara la sua domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Kimi Antonelli mastica amaro: “È stata una rottura istantanea. Sono deluso e arrabbiato, oggi potevo vincere”

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