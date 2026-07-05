A 14 anni, Keila ha iniziato il liceo classico, ma faticava nei temi. Quattro anni più tardi, durante le prove di maturità, ha ottenuto 18 crediti su 20 nel tema scritto. La ragazza ha affrontato le lezioni durante la chemio, con un percorso segnato da sfide mediche e scolastiche. La sua storia si intreccia con le testimonianze di studenti milanesi che hanno vissuto momenti di fragilità e forza.

A 14 anni, quando ha cominciato il liceo classico Beccaria, Keila non brillava nei temi. Cinque anni dopo, invece, alle prove suppletive della maturità, proprio nel tema ha conquistato 18 crediti su 20. «Ho scelto la traccia ispirata dalle parole di Giovanni Allevi: il tema della fragilità e della malattia come occasione di crescita. La mia storia, di fatto.». Keila Herrera Benitez ha affrontato ieri l’orale e a festeggiarla c’erano le compagne, mamma Lorena e papà Diego. I bouquet di fiori delle amiche inseparabili, Francesca e Margherita. E tanta commozione, per un traguardo che, fino a quattro mesi fa sembrava scontato e che invece ha il sapore di speranza e rivalsa. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Keila e le lezioni durante la chemio. Storie di forza e fragilità dalle Maturità milanesi

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