karate la dynamic sporting festeggia due volte

In un periodo di 24 ore, l’Asd Dynamic Sporting Club di Macerata ha ottenuto due successi nel karate. Prima è stata festeggiata una vittoria individuale significativa, poi il team ha conquistato il titolo regionale. La società, guidata dal maestro Roberto Carota, ha vissuto un doppio momento di festa, con risultati che hanno segnato due traguardi importanti.

Festa grande grande, scritto due volte perché è stata proprio doppietta splendida, per l’ Asd Dynamic Sporting Club di Macerata. In 24 ore infatti l’associazione di karate guidata dal maestro Roberto Carota ha prima celebrato un importante traguardo individuale, quindi ha trionfato a livello regionale come team. Andando in ordine cronologico, Carota ha raggiunto il prestigioso traguardo del sesto Dan di cintura nera di karate Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali). Così ha festeggiato al Point Bistrò di Macerata, dedicando il risultato ai figli, vale a dire l’allenatrice Giulia e l’atleta agonista di karate Luca. Un... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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