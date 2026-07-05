Juventus Women mercato pronto ad esplodere | il club tratta profili internazionali per centrocampo e attacco

La Juventus Women sta negoziando con giocatrici internazionali per rafforzare il centrocampo e l’attacco. Il club ha avviato trattative mirate per acquisire profili di livello internazionale, nel tentativo di migliorare la rosa. Le operazioni di mercato sono in fase avanzata e prevedono inserimenti strategici per la nuova stagione. La società continua a puntare su un mix di continuità e innovazione per costruire una squadra competitiva.

di Mauro Munno Juventus Women, mercato pronto ad esplodere: il club tratta profili internazionali per il centrocampo e l’attacco di Guerrero. Il nuovo corso delle Juventus Women prende ufficialmente forma nel segno della continuità interna e del coraggio strategico. Massimiliano Mazzetta eredita il ruolo di Head of Women’s Football da Stefano Braghin, legandosi al club fino al 2028. La sua prima, forte mossa è la scelta di Isaac Guerrero come nuovo allenatore (anch’egli contrattualizzato fino al 2028). L’obiettivo della dirigenza è chiaro: archiviare l’era Canzi e proporre un calcio attrattivo che riaccenda l’entusiasmo nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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