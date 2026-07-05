Juventus Women mercato pronto ad esplodere | il club tratta profili internazionali per centrocampo e attacco

Da juventusnews24.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus Women sta negoziando con giocatrici internazionali per rafforzare il centrocampo e l’attacco. Il club ha avviato trattative mirate per acquisire profili di livello internazionale, nel tentativo di migliorare la rosa. Le operazioni di mercato sono in fase avanzata e prevedono inserimenti strategici per la nuova stagione. La società continua a puntare su un mix di continuità e innovazione per costruire una squadra competitiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Mauro Munno Juventus Women, mercato pronto ad esplodere: il club tratta profili internazionali per il centrocampo e l’attacco di Guerrero. Il nuovo corso delle  Juventus Women  prende ufficialmente forma nel segno della continuità interna e del coraggio strategico.  Massimiliano Mazzetta  eredita il ruolo di  Head of Women’s Football  da Stefano Braghin, legandosi al club fino al  2028. La sua prima, forte mossa è la scelta di  Isaac Guerrero  come nuovo allenatore (anch’egli contrattualizzato fino al 2028). L’obiettivo della dirigenza è chiaro: archiviare l’era Canzi e proporre un calcio attrattivo che riaccenda l’entusiasmo nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

juventus women mercato pronto ad esplodere il club tratta profili internazionali per centrocampo e attacco
© Juventusnews24.com - Juventus Women, mercato pronto ad esplodere: il club tratta profili internazionali per centrocampo e attacco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Juventus Women, Braghin verso l’addio: il club sarebbe pronto a liberarlo. UltimeIl futuro di Braghin, il direttore della squadra femminile della Juventus, sembra in bilico.

Mercato, Accomando: "Juventus, super nome per il centrocampo"Orazio Accomando ha commentato il mercato della Juventus, sottolineando l'importanza di un nome di primo piano per il centrocampo.

Argomenti più discussi: Il punto sul mercato: tra conferme e smentite, gioielli under 21 e tecnici; Retroscena Juve: non solo giovani, ecco cosa ha chiesto Spalletti a Carnevali; Juventus Women, ora è anche ufficiale: Vangsgaard ceduta all’Aston Villa. Il comunicato del club bianconero; Scheda squadra Juventus Women U19.

juventus women juventus women mercato prontoJuventus Women mercato: gli ultimi colpi tra cifre e retroscenaJuventus Women mercato: gli ultimi colpi tra cifre e retroscena. Il club è frenetico in queste settimane tra entrate e uscite Definito l’arrivo di Isaac Guerrero sulla panchina delle Juventus Women, i ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web