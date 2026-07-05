Juventus due colpi d’esperienza a centrocampo | ma prima bisogna vendere
La Juventus deve vendere prima di acquistare, secondo quanto riferito. La dirigenza sta valutando la cessione di alcuni giocatori per finanziare l’ingaggio di un centrocampista di esperienza. Tra i nomi sul taccuino ci sono Franck Kessié e Leon Goretzka, entrambi da settimane al centro delle trattative. La società punta a liberarsi di alcuni ingaggi per fare spazio a un rinforzo importante in mezzo al campo.
Prima vendere, poi comprare. È questa l’equazione che la Juventus deve risolvere per regalare a Luciano Spalletti un centrocampista di esperienza, con i nomi di Franck Kessié e Leon Goretzka che restano sul taccuino della dirigenza bianconera da settimane, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Due profili diversi ma accomunati dallo stesso identikit: qualità internazionale già collaudata, età non più verdissima e la capacità di portare fisicità e personalità in un reparto che la Juve considera ancora da completare in vista della prossima stagione. Il nodo delle uscite: Koopmeiners o Thuram. Il punto, però, non è la volontà. È la fattibilità economica di un’operazione che, allo stato attuale, non può prendere forma senza prima alleggerire la rosa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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Mercato Juve3 Colpi di Esperienza per Spalletti
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