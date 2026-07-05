La Juventus deve vendere prima di acquistare, secondo quanto riferito. La dirigenza sta valutando la cessione di alcuni giocatori per finanziare l’ingaggio di un centrocampista di esperienza. Tra i nomi sul taccuino ci sono Franck Kessié e Leon Goretzka, entrambi da settimane al centro delle trattative. La società punta a liberarsi di alcuni ingaggi per fare spazio a un rinforzo importante in mezzo al campo.

Prima vendere, poi comprare. È questa l’equazione che la Juventus deve risolvere per regalare a Luciano Spalletti un centrocampista di esperienza, con i nomi di Franck Kessié e Leon Goretzka che restano sul taccuino della dirigenza bianconera da settimane, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Due profili diversi ma accomunati dallo stesso identikit: qualità internazionale già collaudata, età non più verdissima e la capacità di portare fisicità e personalità in un reparto che la Juve considera ancora da completare in vista della prossima stagione. Il nodo delle uscite: Koopmeiners o Thuram. Il punto, però, non è la volontà. È la fattibilità economica di un’operazione che, allo stato attuale, non può prendere forma senza prima alleggerire la rosa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Juventus, due colpi d’esperienza a centrocampo: ma prima bisogna vendere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato Juve3 Colpi di Esperienza per Spalletti

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Juventus -attacco a Balogun e l'offerta al Psg per Kolo Muani, Thuram via? Ecco i due colpi a centrocampo - Muharemovic accelerazioneLa Juventus sta valutando l'acquisto di Folarin Balogun, attaccante statunitense di 25 anni con tre gol ai Mondiali, e ha fatto un'offerta al PSG per...

Mercato Juve: due colpi a centrocampo, tutti i nomi da Anguissa a Goretzka. Ma il preferito di Spalletti è…Il mercato della Juventus si concentra sul rafforzamento del centrocampo con diversi nomi sul tavolo.

Temi più discussi: Calciomercato Juventus, Muharemovic ad un passo: trattativa con il Sassuolo vicina alla chiusura?; Kolo Muani, conto alla rovescia Juve: la novità Psg fa svoltare Carnevali. E spunta Thuram!; Il punto sul mercato: il Milan soffia Gila al Napoli, Inter su Chalobah, la Juve pronta a due colpi; SportMediaset: Juve, Gatti in uscita Video.

Calciomercato Juventus -attacco a Balogun e l'offerta al Psg per Kolo Muani, Thuram via? Ecco i due colpi a centrocampo - Muharemovic accelerazione x.com

Mercato Juventus: due colpi stellari per difesa e centrocampo, uno è Kim. Trattative avanzateContatti in corso tra Juventus e Bayern Monaco, che stanno riflettendo su un possibile scambio di mercato che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. I bavaresi hanno espresso il loro intere ... sportal.it

Juventus, Spalletti accelera: vuole due colpi entro il raduno. Svolta Kolo Muani, il PSG apreLuciano Spalletti vuole due nuovi acquisti entro il raduno del 13 luglio. Per Kolo Muani cresce l'ottimismo: il PSG apre e Carnevali lavora alla chiusura ... tuttojuve.com