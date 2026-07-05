Nonostante uno sfogo sui social, il portiere scelto dalla Juventus per il raduno sarà ancora Di Gregorio, senza nuovi acquisti. La squadra ha preso in considerazione nove nomi diversi per il ruolo tra proposte di alto livello e opzioni più semplici, ma alla fine non sono stati effettuati acquisti. La porta resta un’incognita, con la dirigenza che ha mantenuto una serie di alternative senza definire una soluzione definitiva.

nonostante lo sfogo social del suo agente. La porta della Juventus si è trasformata in un vero e proprio enigma di mercato. Negli ultimi mesi, la dirigenza bianconera ha dato vita a un casting infinito per il ruolo di estremo difensore, oscillando tra clamorose suggestioni planetarie e soluzioni decisamente più conservative. In primavera il club è stato a un passo da Alisson, ma il dietrofront improvviso del Liverpool ha incrinato i rapporti tra l’allora dirigente Comolli e il tecnico Luciano Spalletti. Successivamente, il ds Ottolini e il suo successore Giovanni Carnevali hanno accarezzato l’ambiziosa idea Emiliano “Dibu” Martinez, scontrandosi però con i costi proibitivi per il quasi 34enne argentino: 10 milioni per il cartellino e oltre 5 milioni netti di ingaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, paradosso portiere: 9 nomi e 0 acquisti. Al raduno ci sarà Di Gregorio

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