La Juventus ha valutato diversi portieri in vista della prossima stagione, coinvolgendo nove nomi senza comunque concretizzare acquisti. Tra le opzioni considerate ci sono stati Alisson del Liverpool e Dibu Martinez dell’Aston Villa, entrambi esclusi. Recentemente la società ha scelto di puntare su Guglielmo Vicario del Tottenham, considerato più economico. Intanto, il portiere Di Gregorio parteciperà al raduno della squadra, nonostante una lite sui social.

La Juventus in primavera é stata a un passo da Alisson (Liverpool) in porta, in queste settimane ha accarezzato l’ambiziosa idea di ripartire dal costoso “Dibu” Martinez (Aston Villa) e da qualche giorno ha virato sul più economico Guglielmo Vicario del Tottenham. In mezzo, tanti sondaggi tra i pali: da Oblak (Atletico Madrid) a Nubel (Bayern), da Chevalier (Psg) a Maignan (Milan) a Vanja Milinkovic Savic (Napoli). L’ultimo in ordine di tempo Suzuki del Parma, a cui bianconeri il 30 giugno hanno venduto il 21enne Giovanni Daffara per 6 milioni: il giapponese, però, guarda alla Premier League. Adesso in pole position c’è Vicario, non più centrale a Londra per Roberto De Zerbi, ma il casting bianconero non sembra chiuso e le valutazioni proseguono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, caos in porta: 9 nomi, 0 acquisti. E al raduno ci sarà ancora Di Gregorio dopo la lite social

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