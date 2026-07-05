Un membro degli NSYNC ha detto di aver vissuto traumi legati al successo, citando un rapporto difficile con il manager, ritenuto troppo vecchio o ingenuo. Un altro ex componente ha raccontato di aver subito pressioni per nascondere la propria sessualità, sentendosi solo e costretto a reprimere la propria identità fin dalla giovane età, a causa delle aspettative religiose e sociali.

Per esempio, Lance Bass degli NSYNC parla delle pressioni che ha dovuto subire per nascondere la sua sessualità, sentendosi solo mentre era stato costretto a reprimere la sua identità fin da giovane, a causa delle aspettative della religione cristiana e della società. Quando è entrato a far parte degli NSYNC, gli è stato detto che la sua vita privata doveva rimanere nascosta, perché essere gay apertamente avrebbe distrutto la carriera della band. Bass racconta di come Joey Fatone lo abbia sorpreso accidentalmente in un momento intimo con il suo primo ragazzo. Invece di riprenderlo, Joey lo rassicurò, dicendogli che gli voleva bene, lo considerava un fratello e non avrebbe detto nulla agli altri, fino a quando non fosse arrivato il momento giusto per Lance. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Joey Fatone degli NSYNC e il lato oscuro del successo: «Con il nostro manager forse ero troppo vecchio per i suoi gusti, o troppo ingenuo. Ma molti di noi hanno vissuto traumi, e non tutti sono riusciti a superarli»

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Joey Fatones Update on Possible NSYNC REUNION: The Five of Us Did Talk (Exclusive)

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Si parla di: Joey Fatone degli NSYNC e il lato oscuro del successo: Con il nostro manager forse ero troppo vecchio per i suoi gusti, o troppo ingenuo. Ma molti di noi hanno vissuto traumi, e non tutti sono riusciti a superarli.

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