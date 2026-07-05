Izzo che paura! Gli puntano una pistola al volto e lo derubano dell' orologio

Un giocatore di calcio è stato vittima di una rapina nel centro di Terracina, in provincia di Latina. Due giovani si sono avvicinati e gli hanno puntato una pistola al volto, sottraendogli un orologio di valore. L'episodio è avvenuto di sera e l'atleta si trovava in strada al momento dell'aggressione. Non sono stati segnalati feriti o ulteriori danni. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Grande paura per il difensore dell'Avellino Armando Izzo. Qualche sera fa il giocatore napoletano si trovava nel centro di Terracina, in provincia di Latina, quando è stato avvicinato da due giovani che gli hanno puntato una pistola al volto e gli hanno rubato l'orologio prezioso che indossava. Dopo il colpo, i due giovani si sono dati alla fuga a piedi. Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. Izzo è tornato ad Avellino (dove aveva già giocato da gennaio 2012 a giugno 2014) a inizio anno dal Monza a titolo definitivo e con la squadra irpina ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Nei mesi scorsi Izzo è salito alla ribalta del gossip per la sua love story con Raffaella Fico. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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