Inter-Como oggi in Coppa Italia dove vederla in TV e streaming | orario e formazioni

Oggi si gioca la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, con il punteggio di 0-0 dopo l’andata. La partita si disputa allo stadio Meazza e sarà trasmessa in diretta TV e streaming. Le formazioni scelte dai due allenatori sono state annunciate e le squadre scendono in campo per tentare la qualificazione alla finale.

Inter e Como si sfidano al Meazza nella semifinale di ritorno di Coppa Italia partendo dallo 0-0 dell'andata. Le probabili formazioni di Chivu e Fabregas, l'orario e dove vedere la partita in diretta TV e streaming in chiaro su Canale 5.🔗 Leggi su Fanpage.it

INTER-TORINO 2-1 | HIGHLIGHTS | QUARTI DI FINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Notizie correlate

Como-Inter oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniSi gioca la gara di andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, in programma questa sera al Sinigaglia alle 21:00.

Fiorentina-Como di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniOggi si chiudono gli ottavi di finale di Coppa Italia, con la partia al Franchi che si gioca tra Fiorentina e Como con calcio di inizio alle 21:00.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Serie A 2025/26 - Como - Inter 3-4 - Video; Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Como-Inter 3-4, le pagelle della partita di Serie A; Il Como lotta, ma non basta contro l’Inter - Como 1907.

Inter-Como oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniInter e Como si sfidano al Meazza nella semifinale di ritorno di Coppa Italia partendo dallo 0-0 dell’andata. Le probabili formazioni di Chivu e Fabregas, l’orario e dove vedere la partita in diretta ... fanpage.it

Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaL'Inter riceve il Como a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida di andata in casa della squadra di Fabregas è terminata 0-0. Chi passa il turno volerà in finale e sfiderà la v ... tuttosport.com

Chivu contro Fabregas: l’Inter vuole due titoli, il Como per l’Europa x.com

L’Inter allunga a +12 sulle seconde, la Juventus vola a +5 su Como e Roma e vede la Champions, in fondo alla classifica Cremonese e Lecce si giocano un posto per restare in Serie A: quali saranno i verdetti finali - facebook.com facebook