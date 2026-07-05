Due donne sono state travolte in un incidente stradale a Monza, causando disagi nel traffico. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 all’incrocio tra viale Lombardia e via Monte Albenza, quando un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La viabilità ha subito forti rallentamenti, con le autorità che stanno ancora gestendo i rilievi. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un incidente stradale ha causato forti disagi nel pomeriggio di oggi a Monza, dove poco prima delle 17 si è verificato uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante all’incrocio tra viale Lombardia e via Monte Albenza. Due donne, di 33 e 55 anni, che si trovavano a bordo dell’automobile, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice giallo dopo le prime cure ricevute sul posto. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, l’impatto tra i due veicoli ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate un’ambulanza e un’automedica dell’ Areu, attivate in codice rosso, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Italia, incidente in città: travolte due donne. Traffico in tilt

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli, auto a tutta velocità travolge e uccide due donne - Ore 14 del 23/03/2026

Notizie e thread social correlati

Incidente in superstrada, due i veicoli coinvolti. Feriti e traffico in tiltOggi sulla statale 76 “della Val d’Esino” si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli, provocando feriti e la chiusura temporanea della...

“Code infinite!”. Grave incidente in Italia: traffico in tiltUn grave incidente ha causato code infinite sulla strada principale della provincia, bloccando il traffico e creando disagi tra gli automobilisti.

Temi più discussi: Sicurezza stradale in Italia, ACI il 43% dei morti è in città; Incidente in viale Unità d'Italia, impatto fra auto e moto: un ferito in 'codice rosso'; Strade italiane, le città sono più pericolose delle autostrade; Moto contro suv, Edoardo muore a 27 anni: Città sconvolta dalla sua scomparsa.

Un uomo è morto a causa di un incidente al culmine di un inseguimento. L'episodio è avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo du x.com

Tragico incidente in monopattino. Travolto da un furgone sulla statale. Albergatore muore dopo 48 ore. La città piange Marco GalvaniLe condizioni del 63enne, gestore dell’hotel Cortina a Marina centro, erano apparse da subito disperate. L’uomo colpito dallo specchietto del mezzo. Indaga la polizia: al vaglio le telecamere della zo ... msn.com

'Incidente in bici a Forte dei Marmi', anche qui il mistero della portiera. Tanti messaggi di cordoglio, ma di come prevenire non se ne parla [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] reddit

Città metropolitana di Genova in lutto per la morte di Roberto Gentile(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - La Città metropolitana di Genova esprime profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa del collega Roberto Gentile, morto a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri nel ... msn.com