Italia incidente in città | travolte due donne Traffico in tilt
Due donne sono state travolte in un incidente stradale a Monza, causando disagi nel traffico. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 all’incrocio tra viale Lombardia e via Monte Albenza, quando un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La viabilità ha subito forti rallentamenti, con le autorità che stanno ancora gestendo i rilievi. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte.
Un incidente stradale ha causato forti disagi nel pomeriggio di oggi a Monza, dove poco prima delle 17 si è verificato uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante all’incrocio tra viale Lombardia e via Monte Albenza. Due donne, di 33 e 55 anni, che si trovavano a bordo dell’automobile, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice giallo dopo le prime cure ricevute sul posto. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, l’impatto tra i due veicoli ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate un’ambulanza e un’automedica dell’ Areu, attivate in codice rosso, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Napoli, auto a tutta velocità travolge e uccide due donne - Ore 14 del 23/03/2026
Notizie e thread social correlati
Incidente in superstrada, due i veicoli coinvolti. Feriti e traffico in tiltOggi sulla statale 76 “della Val d’Esino” si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli, provocando feriti e la chiusura temporanea della...
“Code infinite!”. Grave incidente in Italia: traffico in tiltUn grave incidente ha causato code infinite sulla strada principale della provincia, bloccando il traffico e creando disagi tra gli automobilisti.
Temi più discussi: Sicurezza stradale in Italia, ACI il 43% dei morti è in città; Incidente in viale Unità d'Italia, impatto fra auto e moto: un ferito in 'codice rosso'; Strade italiane, le città sono più pericolose delle autostrade; Moto contro suv, Edoardo muore a 27 anni: Città sconvolta dalla sua scomparsa.
Andrea Pusateri a 4 anni perse la mamma che lo aveva salvato da un incidente, in cui rimase con una gamba sola. L'atleta 33enne da oggi al 17 agosto correrà la Beyond Limits. Partirò da 42 città d'Italia e spero di voltarmi e vedere che c'è qualcuno che mi facebook
Un uomo è morto a causa di un incidente al culmine di un inseguimento. L'episodio è avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo du x.com
Tragico incidente in monopattino. Travolto da un furgone sulla statale. Albergatore muore dopo 48 ore. La città piange Marco GalvaniLe condizioni del 63enne, gestore dell’hotel Cortina a Marina centro, erano apparse da subito disperate. L’uomo colpito dallo specchietto del mezzo. Indaga la polizia: al vaglio le telecamere della zo ... msn.com
'Incidente in bici a Forte dei Marmi', anche qui il mistero della portiera. Tanti messaggi di cordoglio, ma di come prevenire non se ne parla [*Come i giornali e i giornalisti raccontano gli scontri stradali*] reddit
Città metropolitana di Genova in lutto per la morte di Roberto Gentile(ANSA) - GENOVA, 28 GIU - La Città metropolitana di Genova esprime profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa del collega Roberto Gentile, morto a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri nel ... msn.com