Italia incidente in città | travolte due donne Traffico in tilt

Da thesocialpost.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due donne sono state travolte in un incidente stradale a Monza, causando disagi nel traffico. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 all’incrocio tra viale Lombardia e via Monte Albenza, quando un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La viabilità ha subito forti rallentamenti, con le autorità che stanno ancora gestendo i rilievi. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte.

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Un incidente stradale ha causato forti disagi nel pomeriggio di oggi a Monza, dove poco prima delle 17 si è verificato uno scontro tra un’auto e un mezzo pesante all’incrocio tra viale Lombardia e via Monte Albenza. Due donne, di 33 e 55 anni, che si trovavano a bordo dell’automobile, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice giallo dopo le prime cure ricevute sul posto. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, l’impatto tra i due veicoli ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate un’ambulanza e un’automedica dell’ Areu, attivate in codice rosso, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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