Italia incidente fatale in motorino | muore a soli 23 anni

Una notte in discoteca si è conclusa con la morte di un giovane di 23 anni in un incidente in scooter avvenuto poco dopo le 3 tra venerdì e sabato a Pesaro. L’incidente ha coinvolto un motorino e ha causato il decesso del conducente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Una notte trascorsa in discoteca si è trasformata in tragedia a Pesaro, dove Davide Mariotti, 23 anni, ha perso la vita dopo un violento incidente in scooter avvenuto poco dopo le 3 tra venerdì e sabato. Il giovane stava tornando a casa insieme a un amico quando il mezzo sul quale viaggiavano è finito contro un platano lungo il tratto del Curvone. Trasportato in condizioni gravissime all’ospedale regionale di Torrette, il ragazzo è stato sottoposto a due interventi chirurgici nel tentativo di fermare una grave emorragia interna, ma è morto nel primo pomeriggio. Il passeggero, suo coetaneo, è invece ricoverato all’ospedale San Salvatore di Pesaro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Vibo Valentia - Tragico incidente in moto muore giovane di 28 anni

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