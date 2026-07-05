Italia erutta il vulcano | aeroporto bloccato e voli sospesi Cosa sta succedendo

L’attività eruttiva dell’Etna ha causato la sospensione temporanea di tutti i voli in arrivo all’aeroporto di Catania domenica 5 luglio, a causa della presenza di cenere vulcanica in atmosfera. L’aeroporto è stato chiuso per motivi di sicurezza in seguito all’intensificarsi dell’attività del vulcano. La situazione ha provocato disagi nel traffico aereo in Sicilia, con voli cancellati o dirottati. Nessun volo in partenza è stato segnalato come coinvolto.

L’ Etna torna a farsi sentire e provoca pesanti ripercussioni sul traffico aereo in Sicilia. A causa dell’intensificarsi dell’attività eruttiva e della presenza di cenere vulcanica in atmosfera, l’ aeroporto di Catania ha sospeso temporaneamente tutti i voli in arrivo previsti per la giornata di domenica 5 luglio. La misura resterà in vigore almeno fino alle 19, con ritardi, cancellazioni e dirottamenti che stanno interessando numerosi collegamenti. Restano invece autorizzate le partenze degli aeromobili già presenti nello scalo. La decisione è stata comunicata da Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, dopo la chiusura del settore di spazio aereo interessato dalla nube di cenere proveniente dal vulcano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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