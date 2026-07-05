Un uomo di 55 anni è stato accoltellato ieri mattina in via Paravia, nel quartiere San Siro di Milano, davanti al bar “La Giada”. L’aggressione, durata circa 15 secondi, è avvenuta mentre l’uomo si trovava con il padre di 78 anni. Le immagini mostrano la scena di violenza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le circostanze dell’attacco non sono ancora chiare.

Quindici secondi sono bastati per trasformare una tranquilla colazione in una scena di estrema violenza. È accaduto nella mattinata di ieri in via Paravia, nel quartiere San Siro di Milano, dove Gerardo Pastore, 55 anni, è stato accoltellato mentre si trovava all’esterno del bar “La Giada” insieme al padre Costantino, 78 anni. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza mostrano l’arrivo improvviso dell’aggressore, che alle 7.22 si avvicina alle spalle della vittima, la afferra al collo e inizia a colpirla ripetutamente con un coltello. L’uomo è stato raggiunto da una ventina di fendenti ed è ora ricoverato all’ospedale Niguarda, dove resta sedato e in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Italia, accoltellato davanti il bar: le immagini da brividi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accoltellato davanti al padre fuori da un bar di Milano, 55enne fuori pericolo dopo due operazioniUn uomo di 55 anni è stato accoltellato sabato mattina fuori da un bar di via Capecelatro, a Milano, mentre era con il padre.

Passante accoltellato senza motivo davanti a un bar, colpito 20 volte. L'aggressore è un 22enne di ConeglianoUn uomo è stato accoltellato ripetutamente davanti a un bar, ricevendo venti fendenti in schiena e addome.

Temi più discussi: Milano, 55enne accoltellato alle spalle senza motivo mentre chiacchiera al bar: una ventina di fendenti, l’aggressore buttato a terra dai clienti; Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato senza motivo un uomo a San Siro; Milano, grave 55enne ferito da uno sconosciuto a coltellate: fermato un 22enne; Passante accoltellato senza motivo davanti a un bar, colpito 20 volte. L'aggressore è un 22enne di Conegliano.

#Milano, accoltellato all’addome davanti a un bar in #viaCapecelatro: 55enne in codice rosso al #Niguarda, fermato un 22enne. #radiolombardia #noncifermiamomai #55enneaccoltellato radiolombardia.it/2026/07/04/mil… x.com

Accoltellato davanti al padre fuori da un bar di Milano, 55enne fuori pericolo dopo due operazioniGerardo P. è stato colpito une ventina di volte dal 22enne Lamin Saidilly: i medici hanno suturato le ferite all'addome, per fortuna rimaste in superficie, e al fegato ... msn.com

Uomo accoltellato al bar a Milano, l’aggressore: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccioParole choc pronunciate dal giovane fermato per l'accoltellamento di sabato davanti a un bar a Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. È questa ... lapresse.it