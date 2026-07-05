Un uomo di 55 anni è stato accoltellato sabato mattina fuori da un bar di via Capecelatro, a Milano, mentre era con il padre. Dopo due interventi chirurgici, è stato dichiarato fuori pericolo di vita, ma resta ricoverato in terapia intensiva. La polizia sta indagando sulla vicenda e non ci sono ancora dettagli sull’autore dell’aggressione.

Milano, 5 luglio 2026 – Resta ricoverato in terapia intensiva ma dopo due interventi chirurgici è fuori pericolo di vita Gerardo P., il 55enne accoltellato sabato mattina da uno sconosciuto fuori da un bar di via Capecelatro, in zona San Siro, mentre era in compagnia del padre. L 'aggressore gli ha provocato una ventina di squarci sparsi tra schiena, torace, gola e testa. Inizialmente il suo quadro clinico era particolarmente preoccupante. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaarrivo-fulmineo-lamin-saidilly-venti-coltellate-sequenza-aggressione-via-capecelatro-kzq0zo1t Ieri sera, l'uomo ha affrontato due operazioni a cura del trauma team dell'ospedale Niguarda diretto dalla dottoressa Stefania Cimbanassi: i medici hanno suturato le ferite all'addome, per fortuna rimaste in superficie, e al fegato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Accoltellato davanti al padre fuori da un bar di Milano, 55enne fuori pericolo dopo due operazioni

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Ex killed entire family for his obsession…black moon came back wearing true loves face to ruin him

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