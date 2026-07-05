italbasket la spinta mondiale di bologna

La Nazionale italiana di basket si è allenata a Bologna, dove ha anche visitato il Mubit, il museo del basket italiano inaugurato circa due mesi e mezzo fa al PalaDozza. La squadra ha svolto sessioni di preparazione e incontri con i tifosi nella città emiliana, che sembra ormai diventata una tappa abituale per la selezione nazionale. La presenza della Nazionale a Bologna si inserisce in un contesto di attività e iniziative legate al basket italiano.

La Nazionale italiana a Bologna. Verrebbe da dire che la Nazionale è di casa a Bologna pensando che, non più tardi di due mesi e mezzo fa (era il 18 aprile), al PalaDozza è stato inaugurato il Mubit, il museo del basket italiano. Quattrocento metri quadrati che, in questa prima fase, sono incentrati sui cent’anni della Nazionale. E allora, visto che stasera (ore 20, diretta Sky e Dazn), alla Virtus Arena, gli azzurri giocheranno una partita di qualificazione mondiale con la Lituania, il capo allenatore Marco Ramondino e il suo staff, nel pomeriggio, hanno fatto capolino al Mubit, guidati da un Cicerone d’eccezione, Mimmo Cacciuni della federbasket. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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