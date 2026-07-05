La nazionale di pallacanestro ha battuto la Lituania dopo una rimonta negli ultimi quattro minuti, passando da -13 a vittoria. La squadra si è qualificata alla seconda fase delle qualificazioni per il Mondiale in Qatar 2027, arrivando in seconda posizione dietro alla Turchia. La Turchia, imbattuta, giocherà contro la Svizzera il 6 luglio in casa. La vittoria era essenziale per mantenere la posizione nel torneo di qualificazione.

Missione compiuta. L’importante era vincere per la nazionale di pallacanestro, per arrivare alla seconda difficilissima fase delle qualificazioni a Qatar 2027 in seconda posizione, sulla scia dell’imbattuta Turchia, che difficilmente perderà in casa con la Svizzera lunedì 6 luglio. Si ripartirà, quindi, a fine agosto da un buon secondo posto in un girone di ferro con Serbia, Bosnia e sempre Lituania e Islanda. Al Mondiale fra un anno ci andranno solo le prime tre, la strada è ancora lunga ma le premesse sono senz’altro buone, forse anche insperate. Primi cinque minuti horror con la Lituania che prende il largo, poi la scossa per gli azzurri arriva dalla panchina con l’ingresso di Matteo Spagnolo sul parquet della Virtus Arena di Bologna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Italbasket da sogno: Lituania sconfitta, rimonta da -13 negli ultimi quattro minuti nel segno del Red Mamba Nico Mannionn

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