Dopo vent’anni, i coloni israeliani stanno rientrando negli insediamenti evacuati nel 2005 in Cisgiordania settentrionale. Israele ha deciso di far riprendere le attività in questi siti, interrompendo la continuità territoriale palestinese nella regione. Il ritorno riguarda gli insediamenti che erano stati evacuati durante il disimpegno del 2005, promosso dall’allora primo ministro Ariel Sharon. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto alla politica adottata in passato in questa zona.

La più grande continuità territoriale palestinese della Cisgiordania sta per essere spezzata. È questo il progetto che Israele sta portando avanti con il ritorno negli insediamenti evacuati durante il disimpegno del 2005 voluto da Ariel Sharon. Proprio lì, come riporta un’inchiesta di Haaretz, i coloni israeliani stanno occupando 18 siti strategici per frammentare l’ultima grande area palestinese il cui territorio non è ancora stato frazionato. Il ritorno di Israele in quell’area, che anche allo stato attuale per il diritto internazionale è pur sempre occupazione, non è un’esclusiva dei soli coloni. Prevede, infatti, anche un dispiegamento di forze militari, di basi a protezione degli insediamenti, nonché la costruzione di strade d’apartheid, che solo gli israeliani possono attraversare e, ovviamente, l’espropriazione di terre. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Israele: vent’anni dopo il disimpegno di Sharon tornano i coloni nella Cisgiordania settentrionale

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