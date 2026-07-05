Il primo ministro israeliano ha affermato che gli insediamenti di Har Homa e Givat Hamatos sono stati costruiti per garantire l’integrità di Gerusalemme. La dichiarazione arriva mentre i lavori di sviluppo continuano nelle due aree, con ufficiali che sottolineano l’obiettivo di rafforzare il controllo sulla città. Le costruzioni sono state portate avanti senza riferimenti a eventuali procedure di autorizzazione o controversie legali.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo governo sta sviluppando insediamenti “per garantire l’integrità di Gerusalemme “. “Stiamo sviluppando Gerusalemme Nord, Atarot e i suoi dintorni, gli insediamenti, l’eroismo, l’aviazione, l’economia, l’amore per Gerusalemme”, ha affermato durante il suo intervento all’inaugurazione dell’ Atarot Heritage Center, che dovrebbe documentare la storia degli insediamenti. Le dichiarazioni del premier sono state pronunciate nei pressi di un aeroporto abbandonato da tempo e che i palestinesi speravano potesse un giorno servire la loro futura capitale a Gerusalemme Est. Lo scalo fu chiuso nel 2000, poco dopo l’inizio della seconda intifada palestinese, per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Israele, Netanyahu: "Costruito Har Homa e Givat Hamatos per garantire l'integrità di Gerusalemme"

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