Iscriversi all’Università in anticipo Successo per il progetto del ’Nobel’

In questa sessione di esami di Maturità, gli studenti del primo ciclo del Liceo Scientifico dello sport quadriennale "Nobel" hanno conseguito il diploma di Liceo Scientifico e si potranno iscrivere all’università con un anno di anticipo rispetto ai loro coetanei. Nel gennaio del 2022 il Miur ha ammesso il Liceo Scientifico dello sport alla sperimentazione del nuovo piano di studi quadriennale, con l’intenzione di andare verso un piano di studi in linea con quello di altri paesi europei. Un nuovo percorso con un differente quadro orario, nuove metodologie e un diverso approccio al confronto educativo e formativo. Pertanto, nell’anno scolastico 2022-23, era partita la prima classe quadriennale del Liceo Scientifico dello sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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