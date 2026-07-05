irregolare minaccia la direttrice di un centro per migranti

A Robbio, in provincia di Pavia, un migrante che aveva soggiornato nel centro locale ha minacciato la direttrice. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha causato disordini e confusione nella zona. Non sono stati riportati feriti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione, mentre le autorità indagano sulle cause delle minacce.

Caos e disordini a Robbio, in provincia di Pavia, dove ieri pomeriggio un migrante che in passato era stato ospite del centro locale ha minacciato la direttrice. È stata la stessa donna a chiamare il 112 riferendo quanto stava accadendo ma lo straniero, 29enne e irregolare sul territorio, è riuscito a scappare prima dell’arrivo delle volanti. A fronte della presunta pericolosità dell’uomo, i carabinieri hanno passato al setaccio tutte le zone circostanti il centro dopo essersi fatti dare un identikit sommario dell’uomo. Il ricercato è stato individuato a breve distanza dal centro di accoglienza dai militari, che lo hanno bloccato e accompagnato in caserma, dove hanno proceduto con l’identificazione ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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