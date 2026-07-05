Inter Solet non convince | per la difesa fari puntati su Chalobah

L'Inter sta puntando su Chalobah come possibile rinforzo difensivo, dopo che la prestazione di Solet non ha convinto. La società ha annunciato che durante il mercato estivo arriveranno almeno due nuovi difensori, in seguito alle partenze di Darmian, Acerbi e De Vrij. La dirigenza si sta concentrando sul rafforzamento del reparto arretrato, con l’obiettivo di migliorare la rosa e supportare l’allenatore.

Piero Ausilio lo ha dichiarato all’apertura del calciomercato estivo a Rimini: in difesa arriveranno almeno due giocatori. Dopo aver salutato Darmian, Acerbi e De Vrij, i nerazzurri hanno necessità di rifarsi il look nel reparto arretrato, per questo la dirigenza si sta muovendo per regalare a Chivu i rinforzi adeguati. E se fino a poche settimane fa sembrava cosa fatta l’arrivo di Oumar Solet dall’Udinese, negli ultimi giorni la squadra di mercato dell’Inter sembra aver rallentato nella trattativa. Infatti, secondo il Messaggero Veneto, la dirigenza nerazzurra avrebbe qualche dubbio sulle condizioni fisiche di Solet, che soffre di un problema cronico alla cartilagine di un ginocchio: il timore in Viale della Liberazione è che non riesca ad avere continuità, considerando i tanti impegni che attenderanno l’Inter nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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Buonasera signor Nicoletti, per esperienza so che ha davvero pochissimo senso replicare a chi non ti sopporta per partito preso, ma vabbè, ho incrociato il suo tweet ed eccomi qui. Io non ho mai detto per Solet è fatta, anzi. Mi sono permesso di scrivere ser x.com

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