Provedel si avvicina a firmare con l'Inter, dopo aver avuto un lungo confronto con la Lazio. La prossima settimana sarà quella in cui si definirà il trasferimento. Come alternativa all’estremo difensore italiano, era stato valutato anche Tzolakis, ma ora tutto sembra puntare verso l’accordo con Provedel. La trattativa è in fase avanzata e nei prossimi giorni si attende la fumata bianca.

di Paolo Moramarco Inter, Provedel pronto a firmare. Intanto è stato svelato un retroscena in merito alla sua possibile alternativa: era Tzolakis!. La prossima settimana sarà decisiva per l’ Inter, che accoglierà a Milano Ivan Provedel dopo un lungo tira e molla con la Lazio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portiere friulano è già stato acquistato per 3 milioni di euro e firmerà un contratto triennale da 1,5 milioni a stagione. Visite mediche e alternativa. Nei prossimi giorni Provedel sosterrà le visite mediche a Viale della Liberazione. In caso di mancato accordo con i biancocelesti, il club nerazzurro avrebbe virato su Konstantinos Tzolakis, estremo difensore dell’ Olympiacos, come alternativa per completare il reparto portieri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, Provedel pronto a firmare: l’alternativa all’italiano era Tzolakis!

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