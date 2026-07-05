Inter Provedel è pronto | spunta anche il retroscena sul piano B della porta
L’Inter ha raggiunto un accordo con Ivan Provedel per il suo trasferimento, mentre Tzolakis era considerato come possibile alternativa in caso di fallimento delle trattative. La società si sta preparando a ufficializzare l’acquisto del portiere, che diventerà un nuovo membro della rosa nerazzurra. La trattativa con Provedel è stata definita, e il club si sta organizzando per l’arrivo dell’atleta.
L’Inter definisce l’arrivo di Ivan Provedel: Tzolakis era l’alternativa in caso di mancato accordo. L’ Inter si prepara ad accogliere Ivan Provedel, ormai destinato a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo una trattativa non semplice con la Lazio, il club milanese ha trovato l’intesa definitiva e, salvo sorprese, il portiere sarà a Milano nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e completare l’iter che porterà alla firma del contratto. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato L’estremo difensore arriverà per una cifra vicina ai 3 milioni di euro e sottoscriverà un accordo triennale con un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Inter, piano per la porta: Provedel punta al ruoloL'Inter sta valutando un cambio tra i portieri titolari, con Provedel che punta a ottenere un ruolo da protagonista.
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Ivan Provedel è in tutto e per tutto un giocatore dell'Inter: ieri è avvenuto lo scambio dei documenti e questa mattina è arrivata la conferma che gli stessi sono stati anche firmati dai due club. Tutto è pronto per le visite mediche fissate la prossima settimana. x.com
Un trasferimento che scuote le fondamenta della Lazio: Ivan Provedel è pronto ad approdare all'Inter, segnando un importante cambiamento per i biancocelesti. #lazionews #calciomercatolazio #inter #lazio #mercatocalcio #inter #lazio facebook
Il percorso di mercato dell'Inter è chiaro: Provedel, Solet, Jones e Palestra. Per completare questo quartetto di affari, ci sono delle partenze necessarie, come Frattesi, e potrebbe essere necessario sacrificare anche Stankovic. reddit
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