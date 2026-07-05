L’Inter ha raggiunto un accordo con Ivan Provedel per il suo trasferimento, mentre Tzolakis era considerato come possibile alternativa in caso di fallimento delle trattative. La società si sta preparando a ufficializzare l’acquisto del portiere, che diventerà un nuovo membro della rosa nerazzurra. La trattativa con Provedel è stata definita, e il club si sta organizzando per l’arrivo dell’atleta.

L’Inter definisce l’arrivo di Ivan Provedel: Tzolakis era l’alternativa in caso di mancato accordo. L’ Inter si prepara ad accogliere Ivan Provedel, ormai destinato a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo una trattativa non semplice con la Lazio, il club milanese ha trovato l’intesa definitiva e, salvo sorprese, il portiere sarà a Milano nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche e completare l’iter che porterà alla firma del contratto. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato L’estremo difensore arriverà per una cifra vicina ai 3 milioni di euro e sottoscriverà un accordo triennale con un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Inter, Provedel è pronto: spunta anche il retroscena sul piano B della porta

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Ivan Provedel è in tutto e per tutto un giocatore dell'Inter: ieri è avvenuto lo scambio dei documenti e questa mattina è arrivata la conferma che gli stessi sono stati anche firmati dai due club. Tutto è pronto per le visite mediche fissate la prossima settimana. x.com

Il percorso di mercato dell'Inter è chiaro: Provedel, Solet, Jones e Palestra. Per completare questo quartetto di affari, ci sono delle partenze necessarie, come Frattesi, e potrebbe essere necessario sacrificare anche Stankovic. reddit

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