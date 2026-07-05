Inter mercato bloccato dai paletti | così il Como può fregarla di nuovo

Il mercato dell’Inter è bloccato dai paletti imposti dalla proprietà, mentre il Como potrebbe approfittarne. Nel frattempo, il Milan ha accelerato le trattative, con decisioni prese dalla proprietà, e ha quasi concluso l’acquisto di Gila dalla Lazio per 25 milioni più 5 di bonus. Per Gila, il Real Madrid detiene il 50% della rivendita. Recentemente, il club ha anche finalizzato l’acquisto di Gonçalo Ramos dal Psg.

Il Milan sembra aver risolto le lotte interne alla dirigenza. Ora decide Cardinale e si vede nella velocità delle trattative: dopo Gonçalo Ramos (25 anni) dal Psg, è ormai quasi fatta anche per Gila (25) dalla Lazio per 25 milioni più 5 di bonus, ricordando che il Real Madrid si era assicurato il 50% della rivendita. Il Milan sta forzando la spesa senza lesinare troppo sui prezzi, così ha chiuso rapidamente due prime scelte in ruoli chiave per Amorim. Ora manca un altro centrale di spessore (il sogno resta Van Dijk, 34, che da Liverpool stanno mettendo in discussione), mentre centrocampo e attacco dipenderanno dalle scelte di Modric e dalle eventuali offerte per Leao e Pulisic. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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INTER: MERCATO DA 150 MILIONIVALUTIAMO COSTI, BILANCIO E PLUSVALENZE

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