L’Inter ha dichiarato di contare molto su Aleksandar Stankovic, considerandolo un elemento importante sia per la squadra attuale sia per il progetto futuro. La società sta valutando la permanenza del giocatore, con l’intenzione di consolidare il suo ruolo. La trattativa è ancora in corso, mentre il mercato estivo si avvicina alla fase più calda. La decisione definitiva non è stata ancora comunicata ufficialmente.

Il calciomercato estivo dell’ Inter entra nella fase più calda. Dopo il mancato approdo di Palestra, la dirigenza nerazzurra è chiamata a riformulare parte delle proprie strategie, ma uno dei dossier più interessanti riguarda il futuro di Aleksandar Stankovic. La decisione definitiva sul centrocampista serbo verrà presa nel corso del ritiro estivo, quando Cristian Chivu avrà l’opportunità di rivalutarlo da vicino. Figlio di “Deki” e cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, il giocatore ha costruito l’inizio del proprio percorso professionistico lontano da Milano. Dopo la prima esperienza in prestito al Lucerna, il classe 2005 è approdato al Club Brugge, nell’ambito di un’operazione da circa 10 milioni di euro, con l’ Inter che ha mantenuto il controllo del suo futuro inserendo una clausola di recompra fissata a 23 milioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, Ausilio apre alla permanenza di Stankovic: “È un giocatore su cui contiamo tantissimo, sia per il presente che per il futuro”

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