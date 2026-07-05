inseguendo il sogno di messi il super camp del barcellona sul prato dello stadio zucchini

Il campo sportivo Zucchini di Budrio è stato selezionato dal Barcellona come una delle sette sedi italiane dell’Academy ufficiale. La scelta è stata comunicata recentemente e il campo sarà utilizzato per le attività del club catalano. La decisione segue un processo di selezione tra diverse strutture sul territorio italiano. La presenza dell’Academy si inserisce nel progetto di formazione e sviluppo giovanile del club. La struttura sarà aperta alle squadre giovanili e ai programmi di allenamento del Barcellona.

Grande soddisfazione per Budrio, il campo sportivo Zucchini di è stato infatti scelto dal Barcelona come sede, sette in tutta Italia, dell’Academy. I Barça Academy Camps by Sysport sono i camp ufficiali dell’Fc Barcelona che offrono ai più giovani l’opportunità di allenarsi nelle più belle località d’Europa (Francia, Belgio e Lussemburgo), oltre appunto l’Italia – seguendo la metodologia del club di maggior successo al mondo, con la partecipazione diretta degli allenatori della Cantera. Il programma tecnico di lavoro dei Barça Academy Camp è basato sull’applicazione della metodologia di allenamento del Fc Barcelona. Le sedute sono state dirette e gestite dai tecnici ufficiali della Cantera del Barça. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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