IndyCar O’Ward torna al successo a Mid-Ohio
Nella gara della NTT IndyCar Series a Mid-Ohio, la squadra Arrow McLaren ha ottenuto una doppietta. Pato O’Ward, dopo quasi un anno senza vittorie, ha conquistato il suo decimo successo in carriera, dominando la corsa. Il compagno di squadra Christian Lundagaard ha completato il podio, confermando la superiorità del team durante l’evento. La gara si è conclusa con O’Ward in prima posizione, seguito da Lundagaard e da un altro pilota.
Doppietta Arrow McLaren a Mid-Ohio al termine di una nuova prova valida per la NTT IndyCar Series 2026. Pato O’Ward, dopo quasi una stagione di sconfitte, torna a festeggiare nella serie per la decima volta in carriera dopo aver dominato la scena per tutto l’evento insieme al compagno di squadra Christian Lundagaard. Il #5 ed il #7 dello schieramento hanno lottato a lungo durante la manifestazione, il messicano ha scavalcato il danese nel cuore della competizione. L’autore della pole ha dovuto arrendersi al più esperto avversario, per la prima volta in carriera a segno in quel di Lexington. Kyle Kirkwood (Andretti #27) e Rinus VeeKay (Juncos #76) si sono attestati nell’ordine davanti alla Honda #10 Chip Ganassi Racing di Alex Palou. 🔗 Leggi su Oasport.it
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