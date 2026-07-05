IndyCar O’Ward torna al successo a Mid-Ohio

Notizia in breve

Nella gara della NTT IndyCar Series a Mid-Ohio, la squadra Arrow McLaren ha ottenuto una doppietta. Pato O’Ward, dopo quasi un anno senza vittorie, ha conquistato il suo decimo successo in carriera, dominando la corsa. Il compagno di squadra Christian Lundagaard ha completato il podio, confermando la superiorità del team durante l’evento. La gara si è conclusa con O’Ward in prima posizione, seguito da Lundagaard e da un altro pilota.