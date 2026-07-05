La strada per Marischio sarà completamente rifatta, dopo mesi di problemi causati dai cantieri e dai dossi artificiali. I residenti delle frazioni a ovest della città hanno subito disagi e difficoltà di circolazione per tutto il periodo di lavori. La decisione di intervenire sulla strada è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha annunciato l’inizio dei lavori di ristrutturazione. La nuova pavimentazione sostituirà le attuali condizioni di degrado e irregolarità.

Finisce l’incubo dei cantieri e dei dossi artificiali per i residenti delle frazioni a ovest della città. La tormentata strada per Marischio "sarà interamente rifatta". L’annuncio è arrivato dall’assessore ai Lavori pubblici durante l’ultimo consiglio comunale, in risposta a un’interpellanza presentata dal gruppo Fabriano Progressista. I lavori, partiti lo scorso autunno per la posa delle linee elettriche collegate alla nuova centralina di Torrececchina, si erano trasformati in un vero e proprio calvario per chi ogni giorno deve raggiungere Melano, San Donato, Cupo e Bastia. A mandare su tutte le furie i cittadini e l’opposizione guidata da... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incubo "dossi" a causa dei cantieri. La strada per Marischio sarà rifatta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autostrade paralizzate e rientri da incubo, Avs: "Serve un calendario dei cantieri"Le autostrade sono state paralizzate da incidenti e cantieri, creando disagi significativi per chi cercava di tornare a casa dopo il ponte del Primo...

La protesta dei residenti. Dossi di cartone in via BrigataUn gruppo di residenti di via Brigata Macerata e via Medaglie d’Oro ha installato dei dossi di cartone in strada, in risposta alla mancata...