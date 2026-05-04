Autostrade paralizzate e rientri da incubo Avs | Serve un calendario dei cantieri

Le autostrade sono state paralizzate da incidenti e cantieri, creando disagi significativi per chi cercava di tornare a casa dopo il ponte del Primo Maggio. Molti automobilisti si sono trovati bloccati in lunghe code e rientri difficili da gestire. Secondo le autorità, la mancanza di un calendario preciso dei lavori ha contribuito a questa situazione, rendendo difficile pianificare i flussi di traffico e prevenire i disagi.

Tra incidenti e cantieri inamovibili, come previsto il rientro dal ponte del Primo Maggio si è trasformato in un incubo per centinaia di automobilisti rimasti intrappolati in coda.Che la situazione sarebbe stata difficile si intuiva da giorni, con le comunicazioni di Autostrade che parlavano di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Autostrade, da 1 aprile niente cantieri su A10 e A12Per quanto riguarda il nodo di Busalla sull'A7 sono previste compensazioni a fronte del fatto che i cantieri non saranno smontati a marzo per... Leggi anche: Napoli, il calendario dei rientri: solo un azzurro torna a metà aprile, il punto Una raccolta di contenuti Si parla di: Autostrade paralizzate: rientro da incubo dal ponte, code chilometriche e caos. Rientro dal ponte del Primo Maggio, code in autostrada: quando spetta il rimborso del pedaggioDomenica 3 maggio 2026 sarà per molti italiani la giornata del rientro dal ponte del Primo Maggio. Dopo pranzi fuori, gite, mare, montagna e città d’arte, il pensiero torna inevitabilmente al viaggio ... investireoggi.it Traffico Bologna oggi, camion in avaria: lunghe code tra tangenziale e autostrada A14Viabilità paralizzata tra il bivio A14/A1 e Bologna Fiera. Molti disagi all’uscita di Borgo Panigale, così come a Casalecchio ... msn.com