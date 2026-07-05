Incendio in una villa a Manziana prende fuoco una tettoia | ipotesi cortocircuito
Un incendio si è sviluppato in una villa a Manziana, alle porte di Roma, nella serata di oggi. Le fiamme hanno interessato una tettoia, che è stata danneggiata dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo. L’ipotesi più probabile è un cortocircuito. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause dell’incendio.
Sirene in serata a Manziana alle porte di Roma, dove è divampato un incendio in una villa in via Roma, poco prima del centro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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