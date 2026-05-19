Educare alla solidarietà | a Favara la presentazione del libro di Enzo Sardo per la Festa della legalità
A Favara è stato presentato un libro scritto da un autore noto in occasione della Festa della legalità 2026. La manifestazione ha visto un incontro dedicato ai temi della solidarietà e dell’impegno civile. L’evento si è svolto nel contesto di una serie di iniziative promosse per sensibilizzare sulla legalità e i valori civici. La presentazione ha coinvolto pubblico e relatori, creando un momento di riflessione su argomenti legati alla responsabilità sociale e alla tutela della comunità.
Un confronto sui temi della solidarietà e dell’impegno civile all’interno della Festa della legalità 2026. Giovedì 21 maggio alle 17,30 il chiostro del convento Sant’Antonio di Favara ospiterà la presentazione del libro “Educare alla solidarietà” di Enzo Sardo, pubblicato da Salvatore Sciascia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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