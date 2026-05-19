Educare alla solidarietà | a Favara la presentazione del libro di Enzo Sardo per la Festa della legalità

A Favara è stato presentato un libro scritto da un autore noto in occasione della Festa della legalità 2026. La manifestazione ha visto un incontro dedicato ai temi della solidarietà e dell’impegno civile. L’evento si è svolto nel contesto di una serie di iniziative promosse per sensibilizzare sulla legalità e i valori civici. La presentazione ha coinvolto pubblico e relatori, creando un momento di riflessione su argomenti legati alla responsabilità sociale e alla tutela della comunità.

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