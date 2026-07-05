Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze a che punto siamo? QUESTION TIME con Semeraro LIVE Lunedì 6 luglio alle 14 | 30

Da orizzontescuola.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lunedì 6 luglio alle 14:30 si terrà un question time con Semeraro per aggiornamenti sulle immissioni in ruolo e le supplenze. Sono quasi concluse le procedure per le assegnazioni delle 150 preferenze per incarichi a tempo determinato. Le procedure di stabilizzazione sono in fase avanzata, ma non sono stati comunicati ulteriori dettagli ufficiali. Nessuna data definitiva è stata ancora annunciata per le prossime fasi del processo.

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Praticamente tutto pronto per le immissioni in ruolo e la scelta delle 15o preferenze per gli incarichi a tempo determinato. Per le stabilizzazioni del personale docente manca solo il contingente e la ripartizione per regione, mentre per le supplenze è scattato il conto alla rovescia per l’inoltro dell’istanza (a partire dalle 14:00 del 16 luglio) dopo la presentazione, ai sindacati, della piattaforma informatizzata. Per fare il punto della situazione e per rispondere alle domande dei lettori in tempo reale, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo e supplenze 150 preferenze, a che punto siamo

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