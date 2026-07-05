Imam e laureato a Milano L' ayatollah Mostafa Amin ai funerali di Khamenei
Durante il funerale dell'ex Guida Suprema iraniana, l'ayatollah e laureato milanese ha partecipato alle cerimonie. La presenza di questa figura dall'Iran, in un momento di lutto in Iran, evidenzia come le connessioni tra Italia e Iran rimangano forti. La partecipazione si svolge mentre in Italia si discute di politiche di accoglienza, ma la visita mostra anche le complessità delle identità e delle relazioni tra i due paesi.
Mentre in Italia si parla di retorica dell'accoglienza, nel giorno del funerale dell'ex Guida Suprema Ali Khamenei dall'Iran arriva un bagno di realtà con una storia che dice tanto sul fallimento dell'integrazione. Tra i partecipanti al funerale di Ali Khamenei c'è infatti anche Mostafa Milani Amin (foto) che ricopre il ruolo di Qom l'hojjatoleslam (grado della gerarchia sciita inferiore solo a quello di ayatollah). La sua storia è significativa: nato a Teheran nel 1970, all'età di due anni si trasferisce a Milano dove frequenta le scuole dell'obbligo, l'Istituto tecnico industriale statale ITIS e infine la facoltà di Ingegneria elettronica al Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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