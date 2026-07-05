Notizia in breve

Durante il funerale dell'ex Guida Suprema iraniana, l'ayatollah e laureato milanese ha partecipato alle cerimonie. La presenza di questa figura dall'Iran, in un momento di lutto in Iran, evidenzia come le connessioni tra Italia e Iran rimangano forti. La partecipazione si svolge mentre in Italia si discute di politiche di accoglienza, ma la visita mostra anche le complessità delle identità e delle relazioni tra i due paesi.