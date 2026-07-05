Il video di Ultimo per il concerto dei record oggi emoziona ancora di più e quelle parole sembrano una profezia

Un artista ha portato a termine il più grande concerto a pagamento mai realizzato in Italia, con 250mila persone presenti in una grande arena all'aperto. Il evento si è svolto nella zona di Tor Vergata e ha stabilito un record per la musica italiana. Un video pubblicato dall'artista stesso per il concerto continua a emozionare e sembra aver previsto l’evento. La serata ha visto un’affluenza senza precedenti, trasformando il concerto in un evento storico.

Il concerto dei record è ormai entrato nella storia della musica italiana, visto che ieri sera Ultimo ha trasformato la spianata di Tor Vergata in un’immensa distesa di emozioni, radunando 250mila persone e firmando il più grande concerto a pagamento mai realizzato da un artista nel nostro Paese. Ma, ancora prima che le luci si accendessero sul palco, Niccolò Moriconi aveva scelto di affidare ai social un lungo messaggio che, dopo quanto accaduto, assume un significato ancora più profondo. Il cantautore romano, nato e cresciuto a San Basilio, ha raccontato il percorso che lo ha portato fino a questo traguardo: la timidezza trasformata in forza, la convinzione di poter realizzare un sogno e il legame speciale con quel “popolo degli ultimi” che continua a seguirlo ovunque. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Ecco come trovare i biglietti di Ultimo per il concerto di Tor Vergata

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