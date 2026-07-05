Il video dell' agguato in via Capecelatro | la raffica di coltellate e l' aggressore bloccato dai passanti

Alle 7 di stamattina, in via Capecelatro, un uomo è stato aggredito da un altro con un coltello. La scena è stata ripresa da telecamere di sicurezza e telefoni di passanti, mostrando una raffica di coltellate. L'aggressore è stato poi fermato da alcuni passanti sul luogo dell’attacco. Non sono stati riportati dettagli sulle condizioni della vittima o sulle motivazioni dell’aggressione.

Ecco cosa Ã¨ successo in via Capecelatro: l'aggressione a un passante ripresa dalle telecamere di sicurezza e dai cellulari dei presenti Sono quasi le 7.30 di sabato 4 luglio. Le telecamere del bar Â«La GioiaÂ» di via Alfonso Capecelatro a San Siro immortalano i drammatici secondi dellâ??aggressione a Gerardo P. 55 anni. Nei filmati si vede Lamin Saidilly, 22 anni, arrivare allâ??esterno del bar e colpire come una furia la vittima mentre sta parlando con il padre seduto ai tavolini. Lâ??aggressore arriva alle spalle e cinge il 55enne con un braccio, poi iniziano le coltellate in rapida sequenza al petto e allâ??addome. Si vede... 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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