Il nautofono, la sirena che guidava i pescatori in mare durante le nebbie, non verrà più ripristinato. La colletta promossa per il suo salvataggio non sarà utilizzata, nonostante le promesse dell'amministrazione di reinstallarlo al molo sud. Il dispositivo, rimosso in passato, non sarà più riparato o reinstallato. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui fondi raccolti.

Molti ricorderanno il Nautofono (sirena che in giornate di nebbia fitta orientava i pescatori in mare verso il rientro in porto) che un tempo si trovava al molo sud e che, dopo essere stato rimosso, avrebbe dovuto essere reinstallato grazie alle promesse più volte sostenute dall’amministrazione. "Proprio per questo, insieme a tanti cittadini, ci siamo mobilitati per raccogliere fondi destinati al suo riacquisto e alla sua ricollocazione – scrive il coordinatore del progetto Roberto Capocasa - Purtroppo, con il passare del tempo, quelle promesse sono rimaste tali e il progetto non è mai stato realizzato". Ora Capocasa ha ritenuto doveroso informare ufficialmente tutti quelli che contribuirono economicamente alla raccolta fondi, com’è stato investito il denaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il vecchio nautofono da salvare: la colletta non verrà utilizzata

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